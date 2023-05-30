Глава СКР потребовал доклад о расследовании убийства мужчины, совершенном 5 лет назад в Югре

Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве мужчины, совершенном 5 лет назад в Югре. Интерес к этому делу вызван тем, что до сегодняшнего дня преступление не раскрыто.

- В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России обратилась жительница Югры. Она выразила несогласие с ходом расследования уголовного дела об убийстве в 2018 году ее супруга, погибшего от огнестрельного ранения головы. До настоящего времени подозреваемые не установлены - сообщили в Следственном комитете РФ.

Более того, женщина рассказала, что после смерти мужа с нее взыскали его долги, из-за чего она и двое ее несовершеннолетних детей лишились единственного жилья и всего имущества.

- В СУ СК России по ХМАО – Югре расследуется уголовное дело, ранее поставленное главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России - дополнили в СКР.

Председатель Следственного комитета России ждет подробный доклад от руководителя СК по Югре Михаила Мокшина о проведенном расследования и его результатах.