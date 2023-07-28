Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В зону СВО из Сургута отправилась третья девушка. Еще пару дней назад Зинаида Воробьева проходила службу в 1-ом пожарно-спасательном отряде МЧС, а сегодня в 6 часов утра отправилась защищать Родину. Девушка начала работать в МЧС в 2011 году и сейчас она старший сержант внутренней службы. В зоне СВО она продолжит свою работу в качестве радиотелефониста по связи.

- Я всегда была патриотом своей страны. В семье у меня нет мужчин, одни девушки. Чувствую себя отлично, волнение, безусловно, присутствует. По пожарной охране буду скучать. Больше всего будет не хватать нашего дружного коллектива, - рассказала Зинаида.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Своим мнением по поводу решения девушки поделился заместитель начальника отряда Павел Груздев.

- Дело, безусловно, очень достойное и важное! Это твой выбор, который мы уважаем и гордимся. Будь достойна и аккуратна, мы тебя ждем дома, - обратился к сотруднице Павел Груздев.