Энергетики повысили надежность ключевого центра питания в Югре

Фото: Анна Атясова

В Югре специалисты провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Хора». Энергообъект обеспечивает электроэнергией ряд предприятий, которые занимаются добычей углеводородов, а также участвует в транзите электроэнергии от Няганской ГРЭС в смежные субъекты УрФО. На повышение надежности узлового центра питания «Россети Тюмень» направили свыше 2,5 миллионов рублей.

На подстанции энергетики установили два новых конденсатора связи 220 кВ и заменили двенадцать фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные. Также специалистами выполнено техническое обслуживание трансформаторов собственных нужд и ограничителей перенапряжения. В завершение ремонтных мероприятий на питающем центре были проведены успешные высоковольтные испытания.

Работы на подстанции 220 кВ «Хора» повысили надежность электроснабжения промышленных объектов компаний «РН-Няганьнефтегаз», «Няганьнефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть-Сибирь» и 3,5 тысяч югорчан, проживающих в Талинке.