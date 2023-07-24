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НовостиПроисшествия24 июля 2023 10:59

В Сургуте загорелся двухэтажный дом на улице Марии Поливановой

Пострадавших или погибших нет
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Сегодня, 24 июля, в Сургуте загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Марии Поливановой, 3. Об этом сообщили в администрации города. Дом расселен, пострадавших или погибших в пожаре нет.

- Открытое горение ликвидировано силами пожарной охраны в течение 40 минут, произведена разборка и проливка конструкций - говорится в сообщении.

Пожар тушили 12 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. Причину пожара выясняют органы дознания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске двухлетний ребенок и его отец погибли во время пожара в жилом доме.