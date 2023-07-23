В Югре ликвидируют шесть лесных и три ландшафтных пожара

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Ситуация с лесными пожарами в Югре стабилизирована. Об этом заявили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. Утром, 23 июля, в Югре зафиксировано 6 лесных пожаров на площади 2 966,2 га, из которых локализованы 4 на площади 2 892,5 га. Так, 2 лесных пожара зафиксированы в Белоярском лесничестве на локализованной площади 2 480 га; 1 пожар в Мегионском лесничестве на локализованной площади 2,5 га; 2 пожара в Самаровском лесничестве на площади 73,7 га и 1 локализованный пожар в Сургутском лесничестве на площади 410 га.

А также выявлены 3 ландшафтных пожара на площади 30,3 га в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.

Тушением пожаров занимаются 300 работников Авиалесоохраны Югры, Цетроспас-Югория, главного управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое оборудование и техника.

За сутки в регионе потушили 8 лесных пожаров на общей площади 470,6 га. А со вчерашнего дня, 22 июля, в Югре отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. Но в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим, запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте.