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НовостиОбщество21 июля 2023 14:02

Югра восстановит детские сады и школы в Макеевке

Это будут пять детских садов и три школы
Виктория Терина
Фото: департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

Фото: департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

Югра восстановит в Макеевке детские сады и школы. Округ помогает восстанавливать и строить жилье, объекты производственной, транспортной и социальной инфраструктуры в Макеевке. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

В текущем году планируется реконструкция и восстановление первоочередных объектов жизнеобеспечения. В том числе пять детских садов, три школы, 161 многоквартирный дом. Кроме того, запланирован большой объем работ по восстановлению коммунальной инфраструктуры города.

Напомним, ранее мы писали о том, что юные макеевчане приехали на отдых в Югру

Первая смена уже началась и продлится 21 день.