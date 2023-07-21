Югра восстановит детские сады и школы в Макеевке

Фото: департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

Югра восстановит в Макеевке детские сады и школы. Округ помогает восстанавливать и строить жилье, объекты производственной, транспортной и социальной инфраструктуры в Макеевке. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

В текущем году планируется реконструкция и восстановление первоочередных объектов жизнеобеспечения. В том числе пять детских садов, три школы, 161 многоквартирный дом. Кроме того, запланирован большой объем работ по восстановлению коммунальной инфраструктуры города.

Напомним, ранее мы писали о том, что юные макеевчане приехали на отдых в Югру

Первая смена уже началась и продлится 21 день.