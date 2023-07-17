Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Юные макеевчане приехали на отдых в Югру. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

- В рамках программы «‎Лето в Югре» 200 детей прибыли в регион. Они отправятся в многопрофильный реабилитационный центр и оздоровительные лагеря, где каждый ребенок получит медицинскую и психологическую помощь - говорится в сообщении.

Школьники познакомятся с новыми людьми, расширят свой кругозор и повысят уверенность в себе, а в этом им помогут врачи, педагоги и социальные работники. Первая смена уже началась и продлится 21 день, а вторая начнется в начале августа. Всем юным отдыхающим югорские власти пожелали счастливого отдыха.