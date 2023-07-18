В Югре все еще горит больше 6 тысяч гектаров леса

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В Югре 18 июля, проводятся работы по тушению 24 лесных пожаров на площади 6 158,75 га, из них локализовано 12 пожаров на площади 5 859,65 га, в том числе 9 пожаров в Белоярском лесничестве на площади свыше 2 тысяч га, 7 из которых локализованы на площади более 1,9 га; 5 пожаров действуют в Березовском лесничестве на площади 3 845,2 га, 2 пожара локализованы на площади 3 082,2 га; 1 пожар в Кондинском лесничестве на площади 4,5 га; 1 локализованный пожар в Нижневартовском лесничестве на площади 16 га, 1 пожар локализован, пожар в Самаровском лесничестве на площади 30,15 га; 6 пожаров в Сургутском лесничестве на площади 247,1 га, 1 пожар локализован на площади 57 га и 1 пожар в Урайском лесничестве на площади 10 га.

К ликвидации и локализации пожаров привлечены 407 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 151 ландшафтный пожар на площади свыше 25,5 га и 394 лесных пожара на площади 39,6 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.