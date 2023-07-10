В Нижневартовске проверили радиационную обстановку

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии проверили радиационную обстановку. Проверки прошли также в Нижневартовском районе, Мегионе и в Радужном. Во втором квартале 2023 года проведен уже 61 замер мощности дозы гамма-фона. Об этом сообщает департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска.

Как подчеркнули специалисты, радиационная обстановка стабильно благоприятная. Максимальный и средний зарегистрированные уровни дозы гамма-фона составили 0,08 мкЗв/ч.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре с 8 июля 2023 введен режим ЧС из-за непрекращающихся лесных пожаров.