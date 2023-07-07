Фото: депнедра и природных ресурсов Югры.

В Югру на помощь спасателям направлены десантники из Карелии. В Минприроды рассказали, что 7 июля были отправлены в ХМАО для тушения лесных возгораний 30 парашютистов и десантников. Перед отправкой самолета министр природных ресурсов Карелии Алексей Павлов вручил почетные грамоты сотрудникам лесопожарной команды.

Награды получили заместитель начальника летно–производственной службы Александр Сиротин, начальник Петрозаводского авиаотделения Николай Вакулич и еще два сотрудника лесопожарной команды центра охраны лесов.

В ведомстве также поздравили сотрудников и ветеранов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

Напомним, в Югре планируют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров.