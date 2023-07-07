В Югре планируют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: депнедра и природных ресурсов Югры.

Пожарная обстановка в Югре обостряется. В регионе на 7 июля действует 48 пожаров, площадь которых достигает 3 тысячи гектаров земли, из них локализовано девять. Над их тушением работают 420 спасателей, в том числе специалисты Авиалесоохраны. Шесть ландшафтных возгораний удалось взять под контроль, они локализованы на площади 600 гектаров земли.

Очаги пожаров зарегистрированы в следующих районах Югры: три пожара в Аганском лесничестве на площади 114 га, локализован 1 на площади 110 гектаров, 14 в Белоярском лесничестве на площади 1467,3 га, локализован 1 на площади 45 га; семь пожаров в Березовском лесничестве на площади 594 га, локализован 1 на площади 0,8 га; пять в Кондинском лесничестве на площади 15,3 га; один в Няксимвольском лесничестве на площади 7,5 гектаров, один в Октябрьском лесничестве, четыре в Самаровском, два в Советском и девять в Сургутском, по одному в Юганском и Урайском.

К их ликвидации привлечены 397 работников лесопожарных формирований Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

— В этой связи обращаю внимание на то, что приняты решения по введению локальных ЧС на отдельных территориях. Сейчас специалисты дают оценку для того, чтобы определить необходимость введения ЧС на территориях всего региона из-за лесных пожаров. Еще раз, уважаемые югорчане, будьте осторожны, внимательны. Берегите себя и то, что принадлежит всей России, – наши леса, — пояснила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Глава регионе напомнила, что в регионе действует особый противопожарный режим, запрет на посещение лесов и въезд них на автотранспорте, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

— Главная причина возникновения пожаров на сегодняшний день – это грозы, но три возгорания произошли по вине человека, — рассказал первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов округа Егор Збродов.