В Югре появилась вторая мультистобалльница

Фото: департамент образования Югры

В Югре стало больше на одну мультистобалльницу. Как сообщили в региональном департаменте образования, выпускница сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» Екатерина Винокурова стала первой в своем городе обладательницей максимальных 100 баллов по математике и информатике.

- Я добилась такого результата благодаря целеустремленности, трудолюбию и желанию поступить в хороший вуз. Благодарю своих педагогов: Коневу Наталью Михайловну и Шестакову Валентину Васильевну, - рассказала югорчанка.

Кстати, девушка с отличием завершила учебу и была награждена медалью «За особые успехи в учении».

Напоминаем, что первой мультистобалльницей стала Вера Люклян из Нижневартовска. Будучи выпускницей гимназии №2, она набрала максимальные баллы по русскому языку и обществознанию.