Первая мультистобалльница Югры живет в Нижневартовске

Фото: департамент образования Югры

В Югре появилась первая мультистобалльница. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, это Вера Люклян из Нижневартовска. Будучи выпускницей гимназии №2, она набрала максимальные баллы по русскому языку и обществознанию.

- Я считаю, что секрет моего успеха заключается в четко поставленной цели - поступить в Москву. Мотивация в совокупности с часами трудоемкой работы привели к желаемым результатам. Немаловажную роль в подготовке сыграла и искренняя любовь к своему делу, - признается Вера.

Кстати, подготовила девушку к экзаменам учитель истории и обществознания Зульфия Хисаметдинова.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 23 югорских выпускника.