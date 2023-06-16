ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 23 югорских выпускника

Фото: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Стали известны результаты сдачи единого госэкзамена по русскому языку среди выпускников югорских школ. ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 23 югорчанина. Об этом сообщили в департаменте образования и науки ХМАО-Югры.

В числе лучших выпускники из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нягани, Кондинского района, Ханты-Мансийского района, Лангепаса, Покачей, Нефтеюганска и Когалыма.

Напомним, ранее мы писали о том, что выпускники, получившие 100 баллов за экзамен получат в качестве премии по 100 тысяч рублей.