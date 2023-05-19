Выпускники школ Югры получат 100 тысяч рублей за сдачу ЕГЭ на 100 баллов

Выпускники школ Югры получат 100 тысяч рублей за отличную сдачу ЕГЭ Фото: Татьяна Коркина

Одиннадцатиклассники Югры получат 100 тысяч рублей за отличную сдачу ЕГЭ. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин во время прямого эфира в группе «Югра» ВКонтакте.

По словам Алексея Дренина, из года в год в Югре растет количество ребят, которые набирают 100 баллов на экзаменах. В этом году те кто сдадут экзамен на «отлично» получат от округа 100 тысяч рублей, причем за каждые 100 баллов.

Судя по расписанию, основной период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам общего образования (ГИА) в 2023 году стартует 24 мая и продлится до 1 июля. Так, 24 мая первый экзамен уже пойдут сдавать учащиеся 9 классов, а 26 мая экзамены начнутся у 11 классов.

Еще один этап пройдет в начале сентября – это будет дополнительная возможность для сдачи экзаменов тем, кто по причинам не смог сдать их в основной период или получил неудовлетворительные оценки.