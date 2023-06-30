Энергетики подготовили к зиме крупный питающий центр в Югре

Фото: Вячеслав Громов

Специалисты «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Мансийская», питающей микрорайон города Югорска, где находятся частные дома, детский сад, школа, спорткомплекс и амбулатория. На все работы компания направила свыше 4 миллионов рублей.

Энергетики отремонтировали силовое оборудование и коммутационные аппараты на подстанции: 2 силовых трансформатора, 10 выключателей и 4 разъединителя. Работники заменили в воздухоосушительных фильтрах резиновые уплотнения, термосигнализаторы и силикагель, а также провели ревизию устройств регулирования напряжения, релейной защиты и автоматики.

Плановый ремонт подстанции выполнен в рамках производственной программы энергокомпании, главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.