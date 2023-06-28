Следком Нижневартовска организовал проверку после инцидента с 11-летней девочкой на детской площадке

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Следственный комитет Нижневартовска заинтересовался историей с 11-летней девочкой, пострадавшей на детской площадке из-за неисправной качели.

Рассказала об этом происшествии мать юной горожанки. Женщина выложила в соцсетях разгневанный пост, в котором сообщила, что сиденье качели просто отпало под ее дочерью, после чего она полетела на асфальт, а затем качель ударила ее сверху.

- Дочь была какое-то время без сознания, говорить не могла, - вспоминает югорчанка.

Кстати, городские власти отказались признавать свою вину и отметили, что площадка обследуется ежедневно, а все выявляемые недостатки своевременно устраняются.

- С целью проверки озвученной информации и установления всех обстоятельств произошедшего организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.