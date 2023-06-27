«Была без сознания, не могла говорить»: в Нижневартовске неисправная качель едва не убила 11-летнюю девочку

Фото: соцсети

В Нижневартовске произошла вопиющая история, едва не закончившаяся трагедией: из-за сломанной качели на новой набережной 11-летняя девочка упала на землю и потеряла сознание.

Рассказала об этом происшествии мать юной горожанки. Женщина выложила в соцсетях разгневанный пост, требуя привлечь виновных к ответственности.

- Гуляла с двумя детьми (1 годик и 11 лет) на новой набережной. Пока катала младшую на горке, старшая качалась на качели. В общем, у качели оторвался один канат, и дочка упала на покрытие, а сверху ей прилетело еще раз этой же качелью. Дочь была какое-то время без сознания, говорить не могла, - вспоминает югорчанка.

О том, что произошло, женщина сначала узнала от других детей, ставших свидетелями происшествия. Получается, что мать даже не смогла помочь своему ребенку - настолько внезапно все произошло.

- Хочется призвать к ответу нашу администрацию. Как допускают к эксплуатации такие площадки? Мужчины подсказали, что там открутился какой-то болт. Почему не обслуживаются эти качели? - задается вопросом горожанка.

В качестве доказательств она прикрепила несколько фото, на которых видно сидящую на земле девочку и столпившихся вокруг нее людей, а также саму качель.

Фото: соцсети

В комментариях к посту большинство югорчан сошлись во мнении, что причина случившегося - неправильная эксплуатация качели. По словам людей, ежедневно на нее залазят по нескольку подростков и начинают вытворить безумства, запрещенные правилами.

- Там по 10-12 лбов залезают и висят, причем и на тросах тоже. Маме потерпевшей девочки сочувствую, но вы бы видели, что там вытворяют другие дети... Это полный беспредел, - говорит Людмила Дергунова.

А вот Снежана Беркут и Екатерина Штурмина считают, что виноваты во всем власти. По словам женщин, в Нижневартовске очень сильно не хватает мест для прогулок и хороших детских площадок, а та, что имеется, одна на весь город. Вот потому-то на ней и такой ажиотаж.

- Весь город на одну площадку съезжается. Сын все время просится туда, но мы не идем, вечно не протолкнешься и очереди. А это просто площадка. Все потому, что парка в городе нет, - заключила Екатерина.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» сообщили, что за состоянием игровой площадки на набережной следит УпоДХБ. Специалисты учреждения ежедневно осматривают конструкции на целостность и наводят на территории порядок.

- Все выявляемые недостатки своевременно устраняются как УпоДХБ, так и подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, - прокомментировали в мэрии.

Также власти отметили, что для безопасной прогулки дети должны соблюдать правила пользования конструкциями, разработанные заводом-изготовителем. Все они расположены непосредственно в игровой зоне.