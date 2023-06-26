В мэрии Мегиона опровергли информацию о смерти главы Олега Дейнека и его отставке

Фото: телеграм-канал Олега Дейнека

Некоторое время назад в ряде югорских СМИ и соцсетях начала распространяться информация о критическом состоянии главы Мегиона Олега Дейнека и его отставка. Сообщалась, что мэр находится в предсмертном состоянии, в связи с чем больше не способен выполнять свои обязанности. А некоторые даже утверждали, что глава и вовсе скончался.

Однако в пресс-службе городского управления общественных связей опровергли эту информацию.

- На сегодняшний день Олег Александрович жив и продолжает проходить лечение. Каких-либо заявлений о сложении им полномочий в администрацию города не поступало, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что первые слухи об отставке мэра появились еще в феврале. Тогда Олег Дейнека ушел на больничный, а затем сразу отправился в длительный отпуск, в том числе с целью оздоровления. Диагноз главы в администрации города не называют.

На данный момент полномочия главы выполняет первый заместитель Игорь Алчинов.