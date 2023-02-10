Слухи об отставке главы Мегиона Олега Дейнека не подтверждены

Фото: страница главы района Олега Дейнека

В соцсетях появились слухи о том, что глава Мегиона Олег Дейнека может уйти в отставку из-за состояния здоровья, но точной причины плохо самочувствия мэра не сообщается.

- В этот период состоится комплексное медицинское обследование, после которого, в зависимости от состояния здоровья, будет принято решение о его дальнейшей работе в качестве руководителя муниципалитета, - говорится в сообщении, которое распространяют СМИ и местные паблики в соцсетях.

Управление общественных связей Мегиона частично подтвердило эту информацию, но не сообщили о возможной отставке главы.

- Глава города Олег Дейнека в настоящее время находится на больничном, а с 13 февраля, у него, действительно, оформлен отпуск, в том числе с целью оздоровления. В соответствии с Уставом города в отсутствие главы города полномочия руководителя муниципалитета возлагаются на первого заместителя Игоря Геннадьевича Алчинова - сообщили в администрации города.

Там также подчеркнули, что все органы администрации города работают в штатном режиме. Олег Дейнека остается на связи, в курсе всего происходящего и участвует в принятии решений по городским вопросам.