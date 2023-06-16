В Сургуте целый район останется на две недели без горячей воды

Фото: Сургутские городские электрические сети

Сургутянам сообщили об отключении горячего водоснабжения. С 19 июня по 2 июля горячая вода будет отсутствовать в 30 многоквартирных домах Западного жилого района Сургута, а также в детских садах и школе: МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок», МБДОУ д/с № 18 «Мишутка», МБДОУ д/с № 45 «Волчок», МБОУ СШ № 9.

Сургутские городские электрические сети сообщили, что за две недели теплоэнергетики подготовят котельную К-45 к следующему отопительному сезону 2023-2024 гг. На сегодня котельная является стратегически важным объектом, который дает бесперебойное тепло и горячее водоснабжение десяткам тысяч жителей, а также детским садам, школам и больнице.

Напомним, ранее мы писали ранее о том, что этим летом в Сургуте появится 400 тысяч цветов

В течение месяца оформят 38 цветников, площадь которых составит 42 тысячи квадратных метров.