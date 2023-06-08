Эти летом в Сургуте появится 400 тысяч цветов Фото: Юлия Кучеренко

Сургут в этом году украсит 400 тысяч цветов. Об этом говорилось во время заседания штабе по городскому хозяйству под руководством главы города Андрея Филатова.

В течение месяца оформят 38 цветников, площадь которых составит 42 тысячи квадратных метров. Появится и два новых: в «Крылов парке» и возле Свято-Троицкого кафедрального собора. Все лето за цветниками будут ухаживать: поливать, подкармливать удобрениями и обрабатывать. В июле появится элементы вертикального озеленения, больше тысячи вазонов, кашпо и этажерок, а также 117 цветочниц в сквере «Аллея Славы», на разделительных полосах пр. Мира (от пр. Ленина до ул. Островского), ул. Аэрофлотская (от ул.Крылова до ул.Профсоюзов) и пр. Ленина (от ул. Профсоюзов до пр. Мира).

Кроме того, специалисты постоянно занимаются ремонтом газонов. Сейчас работы проводят на разделительной полосе пр. Мира, а после начнут благоустраивать полосу на пр. Ленина, Набережном, в «Мемориале Славы» и т.д. Осенью в Сургуте планируют высадить живую изгородь.