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НовостиОбщество14 июня 2023 7:55

Энергетики повысили надежность электроснабжения лесопромышленного холдинга

Источник:kp.ru
Фото: Наталья Юсупова

Фото: Наталья Юсупова

Энергетики завершили плановые работы на подстанции 110 кВ «Соболиная» в ХМАО-Югре, обеспечивающей электроэнергией деревообрабатывающее предприятие крупнейшего производителя ЛДСП в Уральском федеральном округе. Ремонт энергообъекта проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень».

Специалисты выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и заменили фарфоровые опорно-стержневые изоляторы на полимерные. При проведении работ энергетики использовали автокран грузоподъемностью более 25 тонн. В финале плановых мероприятий на питающем центре были проведены высоковольтные испытания.

Благодаря выполненным работам повышена надежность электроснабжения полутора тысяч жителей города Советского и предприятия «Югорского лесопромышленного холдинга». На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила порядка 2 млн рублей.