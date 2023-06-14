Энергетики повысили надежность электроснабжения лесопромышленного холдинга

Фото: Наталья Юсупова

Энергетики завершили плановые работы на подстанции 110 кВ «Соболиная» в ХМАО-Югре, обеспечивающей электроэнергией деревообрабатывающее предприятие крупнейшего производителя ЛДСП в Уральском федеральном округе. Ремонт энергообъекта проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень».

Специалисты выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и заменили фарфоровые опорно-стержневые изоляторы на полимерные. При проведении работ энергетики использовали автокран грузоподъемностью более 25 тонн. В финале плановых мероприятий на питающем центре были проведены высоковольтные испытания.

Благодаря выполненным работам повышена надежность электроснабжения полутора тысяч жителей города Советского и предприятия «Югорского лесопромышленного холдинга». На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила порядка 2 млн рублей.