Депутаты Думы Югры и глава Сургута выразили соболезнования по поводу смерти депутата Александра Колодича

Фото: телеграм-канал главы Сургута

Депутаты Думы Югры выразили соболезнования по поводу трагической смерти Александра Колодича. Сообщение появилось на официальном сайте Думы Югры. Соболезования также выразил председатель Думы Югры Борис Хохряко.

- С глубоким прискорбием мы узнали, что не стало нашего товарища, коллеги, депутата окружной Думы Александра Васильевича Колодича. Его безвременный уход – тяжелая утрата. Скорбим вместе с родными, близкими, друзьями Александра Васильевича. Выражаем слова искреннего соболезнования тем, кто знал и любил этого человека. Председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, депутат трёх созывов Александр Колодич был выдающимся политиком, большим профессионалом с открытой душой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах – говорится в сообщении.

Кроме того, сожаления о кончине депутата высказал глава Сургута Андрей Филатов. В своем телеграм-канале он написал, что для него Александр Колодич был не только коллегой, но и надёжным, верным товарищем, которого он знал много лет, и вместе с ним реализовывал немало проектов.

- Александр Васильевич возглавлял Комитет Думы Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, был депутатом трёх созывов, членом регионального штаба ОНФ. Всё, чего он касался, делал на совесть. Безусловно, Александр Колодич внёс большой вклад в развитие нашего региона. Его безвременный уход – невосполнимая утрата. Также и для меня лично. Соболезную родным и близким. Супруге Александра Васильевича желаю скорейшего выздоровления. Добрая, светлая память об Александре Колодиче навсегда останется в наших сердцах - написал Андрей Филатов.

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