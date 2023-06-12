В Новой Москве садовник убил депутата из Югры Александра Колодича

Тело 58-летнего парламентария было найдено в подвале частного дома. Фото: Татьяна Коркина

В Новой Москве обнаружено тело депутата из Югры Александра Колодича. Об этом рассказали в Telegram-канале «112». По предварительной версии следствия, на мужчину и его жену было совершенно нападение.

— Тело 58-летнего Александра Колодича было найдено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также полицейские нашли 55-летнюю супругу убитого. У женщины диагностировали множественные ножевые ранения. Она была госпитализирована, — сообщили в социальных сетях.

В смерти депутата подозревают садовника, который помогал семье ухаживать за приусадебным участком. Его задержали в рамках уголовного дела. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство его супруги.

Фото: Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Следователями было установлено, что трагедия произошла утром в понедельник, 12 июня, в поселении Сосенское. Между погибшим и его сотрудником произошел конфликт, подозреваемый ранил потерпевшего, мужчина скончался на месте. Садовник нанес несколько ударов ножом жене депутата, женщина выжила. Рабочий закопал тело парламентария и сбежал с места преступления. Однако злоумышленник не смог утаить тайну, рассказав обо всем родственнику. Подозреваемого задержали через пару часов, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, Александр Колодича – депутат седьмого созыва, председатель комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике. По данным сайта «Единая Россия», мужчина родился в 1965 году в селе Седельниково Омской области, получил образование в Тюменском нефтегазовом университете по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а позже в академии народного хозяйства при правительстве РФ. Депутат женат, имеет двоих детей.