В Нижневартовске стая собак напала на женщину, искусав ей ноги

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Следователи Нижневартовска проводят проверку по сообщению СМИ о нападении бездомных собак на женщину.

- В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что жительнице Нижневартовска причинены телесные повреждения в результате нападения бездомных собак в микрорайоне Солнечный - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В соцсетях очевидцы действительно описывают жуткую о том, что стая агрессивных собак напала на женщину. После нападения шести собак пострадавшую доставили в травмпункт с ранами на ногах. Очевидцы утверждают, что у пострадавшей в кроссовках было много крови. Ей оказали первую помощь, обработали раны, перебинтовали ноги и отпустили.

Во время проверки будет дана оценка действиям должностных лиц городской администрации, ответственных за организацию работы в области обращения с бездомными животными. А после проверки, а точнее по ее результатам, будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижневартовске агрессивный бультерьер разодрал лицо школьнице в лифте.