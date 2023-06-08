«Напал на собачонку и кинулся на девочку»: В Нижневартовске агрессивный бультерьер разодрал лицо школьнице в лифте

Фото: скриншот из видео/соцстеи

В Нижневартовске агрессивный бультерьер набросился на 14-летнюю школьницу в лифте и чуть не разорвал ей лицо, когда та попыталась защитить свою собачку. Когда кабина остановилась на одном из этажей, в лифт забежала соседская собака и набросилась на питомца девочки. Ребенок пытался разнять животных, и соседская собака укусила ее в лицо. С бультерьером тоже гулял подросток и просто не смог сразу оттащить злобного пса.

Фото: соцсети

В итоге школьница получила рваную рану на лице и теперь ей предстоит перенести несколько операций и длительную реабилитацию. Момент нападения животного попал на камеру видеонаблюдения, видео опубликовал «Телеканал N1».

Делом о нападении собаки на школьницу заинтересовали следователи, отметив, что раз оба животных выгуливались несовершеннолетними, компетентные органы рассмотрят вопрос о привлечении владельцев животных к административной ответственности за нарушение правил выгула собак.

- Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК России по ХМАО – Югре проводится процессуальная проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетней в результате нападения собаки, - говорится в сообщении ведомства.

Следователи выяснят все обстоятельства и причины произошедшего, а также степень вреда, причиненного здоровью пострадавшей и примут процессуальное решение.

Позже жильцы дома сообщили, что это уже не первая вспышка агрессии у бультерьера. До случая с девушкой он попытался атаковать мужчину с собакой в этом же лифте, но мужчина оказался крепче и сильнее поэтому сумел отбиться без травм.

Фото: скриншот из видео/соцстеи

- Ситуация была один в один: тот же лифт и молниеносная атака бультерьера. Хозяйке говорили, чтобы она, когда гуляет с собакой, намордник надевала. Она этого не услышала, потому что не раз эта тема поднималась в нашей группе, частично даже в общей группе дома. Она сама говорит, что другие собаки провоцируют ее собаку, поэтому она нападает, - рассказала жительница Нижневартовска.

По рассказам соседей, сейчас хозяева бультерьера вместе с ним самим уехали в надежде переждать шумиху. Но жители дома не собираются останавливаться и хотят добиться, чтобы агрессивная собака больше не жила в их доме.

Напомним, похожий случай с нападением собаки на ребенка в лифте произошел в Тюмени в около 5 месяцев назад. Тогда, стаффорд вцепился в лицо двухлетнему мальчику, откусив ему часть щеки. Пес также был без намордника.