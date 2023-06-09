Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 4:35

Глава СКР заинтересовался случаем о нападении собаки на школьницу

Бастрыкин поручил руководителю СУ по ХМАО-Югре представить доклад о ходе проверки
Виктория Терина
Глава СКР заинтересовался случаем о нападении собаки на школьницу

Глава СКР заинтересовался случаем о нападении собаки на школьницу

Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем о нападении собаки на школьницу и поручил доложить о ходе проверки происшествия.

- Председатель СК России поручил доложить о ходе проверочных мероприятий по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю в Ханты-Мансийском автономном округе - говорится в сообщении информационного центра СК России.

Напомним, что в одном из домов в Нижневартовске школьница получила рваную рану лица после нападения и укуса соседского бультерьера. Следственные органами СК России по ХМАО – Югре проводят проверку после случившегося. Известно, что агрессивную собаку выгуливал подросток, поэтому есть вероятность наказания хозяина пса за нарушения правил выгула собак.