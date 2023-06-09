Глава СКР заинтересовался случаем о нападении собаки на школьницу Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем о нападении собаки на школьницу и поручил доложить о ходе проверки происшествия.

- Председатель СК России поручил доложить о ходе проверочных мероприятий по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю в Ханты-Мансийском автономном округе - говорится в сообщении информационного центра СК России.

Напомним, что в одном из домов в Нижневартовске школьница получила рваную рану лица после нападения и укуса соседского бультерьера. Следственные органами СК России по ХМАО – Югре проводят проверку после случившегося. Известно, что агрессивную собаку выгуливал подросток, поэтому есть вероятность наказания хозяина пса за нарушения правил выгула собак.