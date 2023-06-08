Югорчане могут отправиться в речной круиз по соседним регионам

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Югре запустили рейсы круизного лайнера «Северная сказка». Теперь югорчане могут отправиться в круиз по соседним регионам. Сообщение об этом появилось сегодня, 8 июня, в официальном телеграм-канале правительства региона.

- С этого года у жителей Югры, Ямала и Тюменской области появилась возможность путешествовать по уникальному, межрегиональному маршруту «От тайги до полярного круга». Он проходит по городам: Сургут, Березово, Новый Киеват, Мужи/Ханты, Мужи, Салехард, Октябрьское, Ханты-Мансийск, Уват, Тобольск. Рейсы совершаются на комфортабельном теплоходе «Северная сказка» - говорится в сообщении.

Лайнер вмещает 140 человек, при этом принимает на борт не более 130 гостей. Соотношение числа членов экипажа к числу гостей – всего 1:2, что означает повышенное внимание к каждому гостю. Во время путешествия обещают создать теплую домашнюю атмосферу на борту. Для гостей доступны два ресторана, лаунж-бар с лекторием, панорамный салон и зал для проведения мастер-классов, занятий фитнесом и йогой. Туристам доступно специальное меню, с учетом гастрономических особенностей территорий, по которым плывет теплоход.

Путешествие длится 11 дней, круизеров ждут остановки в городах, насыщенные экскурсионные программы, во время которых пассажиры познакомятся с историей и современной жизнью регионов.