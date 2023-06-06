На озере Магылор в ХМАО утонул мужчина

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Еще один случай гибели при купании произошел в ХМАО, а точнее в поселке Новоаганск Нижневартовском районе.

- От очевидцев поступило сообщение, о том что утонул мужчина 1978 г.р. на озере Магылор в Новоаганске - сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Спасатели предупреждают жителей региона о том, что нельзя купаться там, где установлены запрещающие знаки, а только на специально оборудованных пляжах. Кроме того, сотрудники МЧС не рекомендуют нырять в незнакомых водоемах, и избегайте длительного пребывания в воде, а также не заплывать далеко от берега.

- Водоемы округа еще не прогреты до необходимых температур для безопасного купания, что может привести к судорогам, на водоемах имеются ямы и водовороты. Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасного поведения на воде - предупредили в ГИМС МЧС по ХМАО.

Напомним, ранее в ХМАО во время купания на пожарном водоеме утонул 14-летний подросток.