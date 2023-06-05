В ХМАО во время купания на пожарном водоеме утонул 14-летний подросток

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Снова трагедия на воде с гибелью несовершеннолетнего произошла в Югре. На пожарном водоеме во время купания утонул 14-летний подросток. Информацию о произошедшей трагедии подтвердили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

- Поступило сообщение о том, что в ДНТ "Феникс" города Лянтора нырнул и не вынырнул подросток 2008 г.р. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции тело погибшего извлечено из воды - говорится в сообщении.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

По словам спасателей, глубина в карьерах составляет от 8 до 24 метров, дно неравномерное, с ямами. Купание в таких водоёмах крайне опасно, к тому же вода еще не прогрелась до комфортных температур. Проверку произошедшего проводит прокуратура.

- Прокуратура Сургутского района по поручению прокуратуры округа проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью 14-летнего подростка, утонувшего во время купания в водоеме в г.п. Лянтор. По предварительной информации, мальчик со своими друзьями пошел на водоем на территории ДНТ «Феникс», чтобы искупаться. Подросток во время купания утонул. Прокуратура проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Ведомство проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Ход проверки взято на особый контроль прокуратурой округа.

Напомним, «Комсомольская правда - Тюмень» писали ранее о том, что в Тюмени утонула 13-летняя девочка. На месте происшествия работали водолазы.