В Югре 5 июня действуют 2 ландшафтных и 20 лесных пожаров

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За неделю, с 29 мая по 4 июня, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 9 ландшафтных пожаров на площади 1 273,43 га, 55 лесных пожаров на площади 9658,17 га и 2 возгорания в природных заповедниках на площади 49,5 га.

Сегодня утром, 5 июня, в регионе проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров на площади 270 га в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах и 20 лесных пожаров на площади 5 139,75 га. Об этом сообщает Депнедра и природных ресурсов Югры.

В том числе 16 лесных пожаров на общей площади 5020,65 га действует в Кондинском районе, 4 из которых на площади 216,25 га локализованы. 1 лесной пожар на площади 0,2 га в Нефтеюганском районе, 1 на площади 70 га в Нижневартовском районе, 1 лесной пожар на площади 0,1 га в Октябрьском районе и 1 пожар на площади 47,8 га в Ханты-Мансийском районе.

Пожары тушат 430 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы, а также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области и Карелии. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника, в том числе и самолет-амфибия МЧС России Бе-200.

Всего с начала пожароопасного периода в ХМАО потушили 120 ландшафтных пожаров на площади 16507,03 га, 121 лесной пожар на площади 11807,06 га и 2 пожара в особо охраняемой природной территории на площади 49,5 га.

Как уточнили в ведомстве, увеличение площади лесных пожаров произошло из-за технологических отжигов на площади 2 тысяч гекатаров.