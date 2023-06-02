В Сургуте продолжает обновляться транспортная система Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте стартовал четвёртый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Югры.

- Планируется модернизировать систему метеомониторинга, дооснастить её датчиками состояния дорожного полотна, внедрить подсистему ДТП и ЧС, позволяющую выявлять дорожные события для оперативного принятия решений, а также интегрировать существующие комплексы видеонаблюдения - около 300 камер - говорится в сообщении пресс-центра.

На эти работу из федерального бюджета выделено почти 53 миллиона рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что общественный транспорт Сургута начал ходить по новой маршрутной сети с 20 мая.