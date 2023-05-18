С 20 мая общественный транспорт Сургута будет ходить по новой маршрутной сети Фото: Татьяна Коркина

Уже 20 мая общественный транспорт Сургута начнет работать по новой схеме.

- Городские и дачные автобусы, начиная с субботы 20 мая 2023 года, поедут по 28 маршрутам с регулируемыми тарифами. Цель модернизации – обеспечить максимальный охват города, доступ к социально значимым объектам и связь с новыми микрорайонами, увеличить количество автобусов на маршрутах и уменьшить интервал ожидания. С учётом экономической обоснованности и реальных потребностей населения. Кроме того, продолжат работать семь маршрутов с нерегулируемыми тарифами - сообщили в администрации Сургута.

После запуска новой сети администрация, депутаты и общественники оценят эффективность нововведения. В администрации зверели, что при необходимости маршруты скорректируют. По итогам обращений комиссия внесла коррективы в 14 маршрутов: 4 дачных (110, 111, 113, 114) и 10 городских (10, 13, 22, 32, 36, 43, 49, 61, 68, 99).

- Ясно, что у горожан возникает много вопросов. С ними продолжает работать и помогать находить маршруты, чтобы оптимально добраться до места назначения, центр приёма обращений граждан, - рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.