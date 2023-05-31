Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Кондинском районе проверили пожарные водоемы. Об этом сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

- Пожарные водоёмы, расположенные в районе выезда пожарной команды п. Половинка, обследовали работники филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Мероприятие состоялось согласно графика весенней проверки противопожарного водоснабжения - сообщили в телеграм-канале учреждения.

На территории сельского поселения есть 19 искусственных закрытых водоисточников, которые служат противопожарной защитой местности. Из-за высокого класса пожарной опасности спасатели призывают югорчан соблюдать пожарную безопасность, в том числе к источникам подачи огнетушащих средств.

Напомним, что в Кондинском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.