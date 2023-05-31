Сургутянин отправился на 10 лет в колонию строгого режима за жестокое убийство супруги

Фото: Татьяна Коркина

Сургутский суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю Сургута. Он признан виновным в убийстве своей супруги. Напомним, об этом жестоком преступлении мы писали в ноябре 2022 года. А о приговоре сообщила сегодня, 31 мая 2023 года, окружная прокуратура.

Напомним, что жительница Сургута жила в постоянном страхе и пыталась уйти от избивавшего ее мужа. В один из ней мужчина пришел на работу к своей супруге, начал угрожать ей убийством и избил ее на глазах у коллег.

- 12 ноября 2022 мужчина назначил встречу супруге, чтобы забрать младшего сына на выходные. Женщина прибыла в назначенный день вместе с ребёнком. Она передала мальчику мужу и пошла домой. Подсудимый усадил ребёнка в машину. После этого он догнал свою супругу у подъезда дома и нанес ей три ножевых ранения кухонным ножом в спину. От полученных ранений потерпевшая скончалась в машине скорой помощи - пересказали жуткую картину тех дней в прокуратуре.

Суд назначил сургутянину 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.