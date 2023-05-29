Следком Югры возбудил уголовное из-за конфликта двух подростков, который закончился поножовщиной Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры сообщил подробности конфликта двух подростков, который закончился поножовщиной. Все случилось еще 22 мая в поселке Белый Яр Сургутского района. Между двумя несовершеннолетними произошла ссора, во время которой 16-летний юноша ударил 17-летнего ножом.

- Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Известно, что пострадавшему парню быстро оказали медицинскую помощь, он находится в больнице.

- С целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, проводится судебно-медицинская экспертиза - добавили в силовом ведомстве.

По информации СМИ, юноша, который ударил оппонента ножом, скрылся с места происшествия, но полиция смогла разыскать его и задержать. Молодой человек не стал выбрасывать нож, объяснив, что это подарок отца, отбывающего наказание в тюрьме.

Следователи продолжают выяснять подробности происшествия, расследование продолжается.