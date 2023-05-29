В Югре число заболевших коронавирусом увеличилось на 23 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрирован 269 871 случай коронавируса, в том числе 23 новых случая COVID-19 в 7 муниципалитетах за сутки, а именно: в Сургуте – 5; Нижневартовске – 9; Урае – 2; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 2; Кондинском районе – 2; Октябрьском районе – 2.

На момент выявления у 21 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 23 случаях.

За сутки на COVID обследовано 550 человек, всего прошли обследование 3 791 776. За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 34 человека, за весь период пандемии вылечились 266 846 югорчан.