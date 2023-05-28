На Югру надвигаются похолодание и грозы Фото: Вера Зенина

На Югру надвигаются грозы и похолодание. Как сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, существенно температура будет опускаться ночью, особенно 29 мая.

- В понедельник, 29 мая, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, местами +2...+7. Днем +25...+30 градусов, местами +15...+20.

Во вторник, 30 мая, местами также пройдут кратковременный дождь и грозы, будет дуть южный ветер со скоростью 6 - 11 м/с, а вот температура немного снизится

Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, местами +3...+8. Днем +22...+27, местами +15...+20.