В Сургуте зарезавшего тестя возле кафе Овика Мадояна отправили в СИЗО до 24 июля

Фото с личной страницы Овика Мадояна

Сургутский городской суд ХМАО-Югры отправил под стражу Овика Мадояна, который несколько дней назад зверски разделался со собственным тестем возле кафе. По информации пресс-службы суда, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражей до 24 июля 2023, то есть на 1,5 месяца. Подозреваемый полностью признал вину и отметил, что «не жалеет о содеянном».

Мужчину искали больше суток. До тех пор, пока его не задержали, он прятался в одной из гостиниц города, где снял номер без документов.

Напомним, кровавая драма произошла рано утром 24 мая. В какой-то момент гости кафе заметили, что у входа в заведение двое мужчина выясняют отношения на повышенных тонах, а затем в руке одного из них оказывается нож. Затем Овик достал нож и пырнул им тестю в живот, тот скончался.