Фото: Свято-Троицкий кафедральный собор г. Сургут

Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте состоится 28 мая в 10:00. Прямая трансляция события пройдет в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

- Дорогие прихожане. Мы с Вами готовимся в величайшему событию и в связи с этим храм будет закрыт на подготовку к «Великому освящению» Богослужения в пятницу и субботу совершаться не будут - сообщили накануне в группе Свято-Троицкого кафедрального собора Сургута в соцсети.

Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО, история Сургутского Троицкого собора началась еще в 16 веке. Первое здание построено в 1594 году, а спустя 200 лет был построен каменный собор. В 2016 году началось создание нового уникального облика.

- Такое архитектурное решение в российском храмостроительстве применено впервые — своды купола изготовили из панелей на заводе. Спецзаказ делали исключительно под сургутский проект. Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Собор сможет вместить более полутора тысяч прихожан - сообщили в правительстве.