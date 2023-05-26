В Югре 26 мая 2023 года число заболевших коронавирусом увеличилось на 37 человек Фото: Юлия Кучеренко

На сегодняшний день в Югре всего зарегистрировано 269 761 подтверждённых случаев коронавируса. За последние сутки 37 случаев заболевания в 13 муниципалитетах Югры.

А именно: в Сургуте зарегистрировано 11 случаев, в Нижневартовске – 6 случаев, в Нягани – 5, в Кондинском районе и Лангепасе – по 3, в Нефтеюганске – 2, в Березовском, Октябрьском, Сургутском, Советском районах, Урае, Мегионе и Когалыме – по 1 случаю.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 36 случаев, 1 случай завозной. По данным окружного Роспотребнадзора, с бессимптомным течением заболевание не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 35 человек, диагноз «пневмония» поставлен 2 заболевшим.

За весь период в ХМАО выздоровели после коронавируса 266 561 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 2 618.