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НовостиПроисшествия26 мая 2023 10:03

В МЧС прокомментировали возгорание на месторождении в ХМАО

Пострадавших нет
Юлия Кучеренко
Фото: скриншот из видео/сосети

Фото: скриншот из видео/сосети

На кустовой площадке Ватьеганского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар. Об этом стало известно после появления видео с места пожара в соцсетях. «Комсомольская правда - Югра» уточнила о происшествии в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- Сообщение о возгорании на кустовой площадке поступило в 17:35 вчера. В результате происшествия оборудование повреждено, но угрозы распространения огня и пострадавших не было. В 21:48 пожар был ликвидирован, а скважина закрыта - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть во время ремонта, но точные причины и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам органов дознания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре с 25 мая 2023 года жителям запретили посещать леса и въезжать в лесные массивы на транспортных средствах.