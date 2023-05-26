Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Ханты-Мансийске строят новый учебный корпус технолого-педагогического колледжа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

На площади более 10 тысяч кв.м, смогут обучаться до 450 студентов. На строительной площадке ежедневно задействованы 102 человека, которые строго соблюдают все технологии. На данный момент уже завершено устройство железобетонных конструкций, монтаж стен и подготовительные работы по внутренним системам. Строительство планируют закончить за год вместо запланированных двух лет.

- Учебный корпус является важным дополнением к инфраструктуре Ханты-Мансийска и поможет развитию образования в регионе, а также предоставит отличные возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов - говорится в сообщении правительства ХМАО.