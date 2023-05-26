Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 7:39

В Югре из-за ремонта по мосту через реку Сеуль организуют реверсивное движение транспорта

На мосту с 27 мая начнут замену деформационных швов
Виктория Терина
В Югре из-за ремонта по мосту через реку Сеуль организуют реверсивное движение транспорта

В Югре из-за ремонта по мосту через реку Сеуль организуют реверсивное движение транспорта

Фото: Татьяна Коркина

С 27 мая специалисты начнут замену деформационных швов на мосту через реку Сеуль на 113 км автомобильной дороги Ханты-Мансийск - Талинка. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

В период ремонта на участке будет организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Жителей Югры попросили соблюдать ПДД и планировать свой путь с учетом ограничений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в связи с освящением Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте перекроют движение по улице Островского.