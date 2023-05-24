В связи с освящением Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте перекроют движение по улице Островского

Фото: администрация Сургута

В предстоящее воскресенье, 28 мая, в Сургуте пройдет освящению Свято-Троицкого кафедрального собора. В связи с этим в городе на пару часов перекроют движение по улице Островского.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к освящению Свято-Троицкого кафедрального собора, с 7.00 до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта по улице Островского - от перекрестка с проспектом Мира и до улицы Профсоюзов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Кстати, освящать храм будет сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напоминаем, что Свято-Троицкий кафедральный собор является самым крупным из всех православных храмов Сургута. Он выполнен в русско-византийском стиле, в нем много света и пространства, несколько куполов и девять колоколов.