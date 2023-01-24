Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора назначено на конец мая

Фото: телеграм-канал главы Сургута

Напомним, мы уже писали ранее о том, что губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Сургут встретилась с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом, а также осмотрела Свято-Троицкий кафедральный собор, возведенный на проспекте Мира. Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры рассказал подробности этой встречи.

По словам владыки Павла, сейчас в соборе закончена внутренняя отделка, установлены иконы главного иконостаса, готовы к эксплуатации подсобные помещения. Для удобства посетителей организована подземная парковка на 180 мест. Внутреннюю роспись Свято-Троицкого кафедрального собора проводит творческое объединение «Благо» и выполнена она на 75 %.

- В апреле мы должны завершить работу по росписи. Сейчас отшлифовали алтарную часть, будем устанавливать престолы, жертвенники, - всё, что нужно богослужению. В марте отслужим первую литургию. Сейчас всё складывается благополучно, успеваем к Великому освящению, которое назначено на конец мая. Планируется, что его будет совершать Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - отметил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Кстати, по словам благочинного Сургутского благочиния протоиерея Антония Исакова, Свято-Троицкий кафедральный собор является самым крупным из всех православных храмов Сургута. Он выполнен в русско-византийском стиле, в нём много света и пространства, несколько куполов и девять колоколов.

- Это трёхпрестольный храм. Диаметр купола сегодня самый большой в Югре - 18 метров. Для понимания, ширина всего храма Георгия Победоносца в Сургуте 20 метров. Но этот собор получился достаточно компактный, хотя при этом вместимость до 1800 человек, - рассказал священнослужитель.

Отметим, что идея строительства собора появилась еще в 2014 году, когда жители Сургута в проголосовали за строительство собора на месте пустыря в 13-м микрорайоне города. Его возведение началось в 2016 году, а свое название собор получил в честь первого деревянного храма, который был основан в Сургуте ещё до революции, но уничтожен в 30-е годы прошлого века.

- В важный для митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла день - день Тезоименитства - вместе посетили строящийся Свято-Троицкий кафедральный собор. Знаю, что его открытия ждут жители Сургута, Югры. Рада была приветствовать на югорской земле епископа Тихвинского и Лодейнопольского владыку Мстислава, - написала Наталья Комарова в своих соцсетях.