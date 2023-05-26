В Нягани пенсионер без водительских прав устроил ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Одним из виновников таких ДТП стал пенсионер, не имеющий права управления транспортным средством.

Авария произошла в Нягани. По данным ГИБДД, 69-летний водитель, управляя «ВАЗ» при проезде нерегулируемого перекрестка не справился с управлением и наехал на бордюр, а после этого его авто перевернулось. Последствиями аварии стали травмы, которые получили водитель и его пассажир - 47-летняя женщина.

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 297 водителей и 75 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о внимательности на дороге.