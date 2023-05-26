Глава СКР поручил доложить об убийстве мужчины на глазах у прохожих в Югре Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об убийстве 59-летнего мужчины в Югре, которое произошло 24 мая 2023 года. Об этом сообщает информационный центр СК России.

- По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе расследования установлено, что в совершении данного преступления подозревается 40-летний мужчина, являвшийся родственником потерпевшего - говорится в сообщении ведомства.

Мы писали ранее, что в убийстве подозревается Овик Мадоян, его задержали после преступления в одном из гостиничных комплексов Сургута. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.