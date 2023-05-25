В ходе СВО геройски погиб мобилизованный из Югры Юрий Мокроусов

Фото: администрация Югорска.

При выполнении задач СВО погиб офицер из Югры Юрий Мокроусов. Об этом рассказали в администрации города.

Юрий родился в 1980 году в селе Ярославка Республики Башкортостан. После окончания школы молодой человек поступил в Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, получил звание лейтенанта. В сентябре 2022 года Юрий Мокроусов в числе мобилизованных ушел защищать Родину в рядах ВС РФ.

— Юрий Мокроусов был офицером, командиром гранатометного взвода. За грамотное руководство вверенным подразделением получил звание старшего лейтенанта. Геройски погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной Республики в районе посёлка Верхнеторецкое. Награжден орденом Мужества посмертно, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Правительства Югры в ближайшее время окажет материальную и психологическую помощь родным и близким военнослужащего.